Москва, 24 марта, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Весь персонал, который трудится в российских магазинах бренда Leroy Merlin, сохранит свои рабочие места, несмотря на передачу активов локальному менеджменту, сообщил 24 марта журналистам заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Страны, где присутствует сеть гипермаркетов Leroy Merlin

«Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», — сказал Евтухов.

Он выразил мнение, что компанией принято разумное решение. Замминистра добавил, что Минпромторг окажет содействие руководству компании в открытии новых торговых точек. По оценке Минпромторга, у компании хорошие показатели.

Информацию о планах продать российскому менеджменту магазины бренда Leroy Merlin обнародовал 24 марта его владелец — французская компания Adeo.

В компании пояснили, что несколько месяцев ведут работу в этом направлении и что руководству Adeo важно не только получить одобрение на сделку, но и сохранить при этом рабочие места 45 тыс. сотрудников в России.