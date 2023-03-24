Правительство Германии сообщило о передаче Украине трёх инженерных танков Dachs

Берлин, , 17:20 — REGNUM Германия передала Киеву три инженерных танка Dachs. Эти машины вошли в новый пакет помощи для Украины. Об этом 24 марта заявили в правительстве ФРГ.

Инженерный танк Dachs (Pionerpanzer 2 на базе «Леопард 1») Billyhill

Киевская армия также получила 70 пулемётов M-G3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs.

Кроме того, Берлин передал 30 датчиков для обнаружения вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 Dachs, который ещё называют «Барсуком», ― это вспомогательная бронированная машина на базе основного боевого танка Leopard 1. Она используется для расчистки территорий, создания окопов и блиндажей, проведения любых видов строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия начала поставлять Киеву боевые машины пехоты Marder.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Украина уже получила один из двух обещанных США и Германией американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат эту информацию опроверг.