Конституционный суд Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС

Ереван, , 17:08 — REGNUM Конституционный суд Армении признал соответствующими Основному закону страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды). Об этом в пятницу, 24 марта, заявил председатель КС Армении Арман Диланян.

Международный уголовный суд © Vincent Isore via www. imago-imag/www. imago-images.de/Global Look Press

«Обязательства, закрепленные в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции», — процитировал Диланян решение судей в интервью РИА Новости.

Председатель Конституционного суда Армении отметил, что решение вступило в законную силу в момент обнародования документа. В ближайшее время парламенту Армении предстоит провести ратификацию Римского статута.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге принял решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это решение, подчеркнул, что Российская Федерация, как и многие другие страны, не признаёт юрисдикцию МУС.