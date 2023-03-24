МЧС: открытое горение ликвидировано в научно-производственном комплексе в Свердловской области

Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM На пожаре в научно-производственном комплексе в Свердловской области ликвидировано открытое горение. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину происшествия предстоит установить пожарным дознавателям. Они уже работают на месте», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что утром 24 марта в городе Арамиле произошёл пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Площадь распространения огня превысила 3 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.

Сложность в тушении пожара осложнялась угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ). Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 82 пожарных. Применяется 27 единиц техники, включая беспилотники.