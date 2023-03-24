Москва, 24 марта, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Угрозу ареста президента РФ Владимира Путина в Армении после признания Конституционным судом республики Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не обсуждала с Ереваном Москва. Об этом 24 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит издание «Подъём».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

По словам Пескова, армянская сторона пока не разъяснила свою позицию по этому вопросу.

«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнёрами», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о том, что изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС) обязательства Армении соответствуют её конституции, опубликовал Конституционный суд (КС) страны. Решение суда является окончательным.

17 марта на сайте Международного уголовного суда в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой якобы за «совершение военных преступлений на Украине», а именно спасение детей с территорий, где ведутся боевые действия.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле совершенно спокойно отнеслись к незаконному и не имеющему для РФ силы решению МУС. Комментируя это решение МУС, российский МИД заявил, что решения данного суда не имеют никакого значения для России, так как она не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Юрисдикцию МУС, который был учреждён на основе принятого в 1998 году Римского статута и официально начал свою работу с июля 2002 года, помимо России, не признают также США, Китай, Индия, Израиль и Иран.