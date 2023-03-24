Суд оправил фигуранта дела о взятках чиновникам ФТС под домашний арест
Москва, 24 марта 2023, 16:58 — REGNUM Бизнесмену, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву, избрана мера пресечения. Решение об этом 24 марта принял Басманный суд Москвы.
Так, согласно постановлению судебной инстанции, Дмитрий Красногорский в ближайшие два месяца будет находится под домашним арестом.
Отмечается, что ходатайство по просьбе следователя рассматривалось в закрытом режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники. Сотрудники ФСБ совместно с СКР задержали замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева при получении взятки в $50 тысяч (3,8 млн рублей).
Федеральная таможенная служба (ФТС) факт задержания высокопоставленных сотрудников таможни в Москве подтвердила. Следствие ходатайствует на их аресте.
Читайте ранее в этом сюжете: Следствие настаивает на аресте двух чиновников ФТС по делу о взятке