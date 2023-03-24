Москва, 24 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Бизнесмену, который, по данным следствия, передавал взятки замначальника Центрального таможенного управления генералу Александру Беглову и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву, избрана мера пресечения. Решение об этом 24 марта принял Басманный суд Москвы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Так, согласно постановлению судебной инстанции, Дмитрий Красногорский в ближайшие два месяца будет находиться под домашним арестом.

Отмечается, что ходатайство по просьбе следователя рассматривалось в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники. Сотрудники ФСБ совместно с СКР задержали замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева при получении взятки в $50 тысяч (3,8 млн рублей).

Федеральная таможенная служба (ФТС) факт задержания высокопоставленных сотрудников таможни в Москве подтвердила. Следствие ходатайствует об их аресте.