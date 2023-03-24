Asia Times: решение Британии свидетельствует об активной подготовке Киева к наступлению на Крым

Гонконг, Китай, , 16:52 — REGNUM Решение Лондона поставить Киеву бронебойные снаряды с обеднённым ураном может повлечь за собой тактический ядерный удар России. Такое мнении высказал автор статьи в Asia Times Стивен Брайен.

Снаряды с обедненным ураном Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Поставляя Украине боеприпасы с обеднённым ураном, НАТО усугубляет риск, что Россия ответит тактическим ядерным оружием. По мнению Москвы, НАТО открывает ядерный ящик Пандоры […] В нем хранятся проклятия человечества — в том числе болезни и мор», ― указано в материале.

Кроме того, указывает автор публикации, заявление Британии о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном для танков «Челледжер 2» ― случай отнюдь не единичный. Это решение, по сведениям автора статьи, обговорено с Соединёнными Штатами Америки. Дело в том, что США собираются ускорить поставки на Украину танков «Абрамс» M-1 за счёт более старых моделей.

Также журналист напомнил об американском беспилотнике MQ-9 Reaper, летавшем всего в 60 километрах от Крыма в запретной зоне России, который в итоге упал в Чёрное море.

«Одно то, что США готовы отправить свои беспилотники так близко к Крыму, говорит о том, что подготовка к наступлению Украины и НАТО идёт полным ходом», ― отмечает издание.

Брайен пишет, что США и НАТО попросили Украину развернуть наступление на Крым после того, как прибудет достаточное количество техники и погода будет подходящей для сухопутных действий. В настоящее время на Украине зарядили дожди, и переброска тяжёлой техники и бронетехники возможна лишь по дорогам с твёрдым покрытием: открытые поля для маневров не подходят из-за распутицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в британском минобороны объявили, что готовы передать ВСУ боеприпасы, содержащие обеднённый уран. В ответ на последовавшую негативную реакцию, причём не только из России, но и из Британии, ведомство заявило, что такие снаряды не опасны для российской стороны и якобы будут использоваться украинцами «для самообороны».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в случае поставки Лондоном Киеву боеприпасов, содержащих обеднённый уран, эскалация конфликта на Украине будет усиливаться.

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