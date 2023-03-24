Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» привели к кризису в странах Европейского союза, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью газете China Daily 24 марта.

Женщина запасается дровами на зиму © Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

«Результат заключается в том, что был остановлен основной источник энергетики, проходящий через Западную Европу. То есть сейчас Европа столкнулась с кризисом», — считает журналист.

По мнению Херша, в ближайшее на президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена обрушится лавина критики из-за его участия в диверсиях на газопроводах: «В перспективе это лето и осень будут очень сложными для Байдена».

Ранее Сеймур Херш заявил, что Джо Байден мог принять решение подорвать газопроводы, чтобы «наказать» канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца за нежелание отправлять Украине новые партии летального вооружения и военной техники.

Взрывы сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Одновременно Германия, Дания и Швеции не исключили целенаправленной диверсии.