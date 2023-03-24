В Свердловской области 14-летний мальчик получил две двойки и покончил с собой

Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В Свердловской области восьмиклассник покончил с собой. До этого школьник получил две двойки, сообщает 24 марта Telegram-канал «Baza».

Школьный класс Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Согласно полученной информации, 14-летний мальчик поздравил маму с днём рождения и отправился в школу. По словам учителей, он был в хорошем настроении и даже договорился исправить оценки. В середине дня парень внезапно ушёл домой. При попытке самоубийства школьник получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Спасти мальчика врачам не удалось.

Учителя отмечают, что оснований переживать за успеваемость у ребёнка не было. За оценки мальчика никто не ругал.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе тело 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске. На следующий после трагедии день была найдена предсмертная записка подростка. Предположительно, трагедия могла случиться после конфликта с матерью.