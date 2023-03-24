Координационный штаб Украины заявил о передаче всех тяжелораненых пленных России

Киев, , 16:35 — REGNUM Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых военнопленных. Об этом 24 марта сообщил координационный штаб Украины по обращению с военнопленными в своём Telegram-канале.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных», — говорится в сообщении.

Также в штабе уточнили, что в этом случае имеется в виду не обмен, а «репатриация: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право».

Кроме того, в штабе добавили, что такое решение было принято во исполнение статей 109–114 Женевских конвенций и реализовано при участии Международного комитета Красного Креста (МККК)

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта военнослужащий ЛНР по имени Виталий рассказал, что украинские военные пытают пленных электрическим током. Также он отметил, что его перевозили с завязанными глазами с места на место, где после допрашивали и били тяжёлым предметом.