Брянск, 24 марта, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В Брянской области на железнодорожных путях заметили мужчину, который вскрывал шкаф с электрикой. Неизвестного приняли за очередного диверсанта. Но оказалось, что мужчина хотел просто «подпитаться» электричеством, так он заявил правоохранителям. Об этом ИА REGNUM сообщил источник 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Это произошло ещё 8 марта, но на след неизвестного мужчины вышли только сейчас. В начале месяца машинист грузового поезда Брянск — Курск заметил около железнодорожных путей в Брянском районе подозрительного мужчину, который пытался взломать шкаф энергетиков.

Об этом машинист сообщил специалистам РЖД по безопасности и в правоохранительные органы. Информацию стали проверять на фоне высокого риска диверсионных действий. Шкаф осмотрели, но поломок не нашли, даже обнаружили лишние провода. Оказалось, что неизвестный подключился к трансформатору, расположенному на железной дороге, с целью хищения электроэнергии. Вскоре предприимчивого мужчину нашли.

«Им оказался 58-летниий житель Навлинского района, который подключился к трансформатору ЭЧ-21, расположенному на 418-м км участка Калигаевка — Навля, с целью хищения электроэнергии для работы электроприборов. Правоохранителям мужчина заявил, что просто хотел немного «подпитаться казенным электричеством», — сообщил источник.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Напомним, что 20 марта два человека были задержаны за попытку диверсии на ж/д путях в Саратовской области. По данным следствия, они осуществили поджог релейных шкафов.