Москва, , 16:31 — REGNUM Представители России и Японии согласовали квоты на вылов форели и лосося японскими рыбаками в 200-мильной японской исключительной экономической зоне на 2023 года. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили на официальном сайте Министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.

Вылов рыбы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Квота на вылов форели, нерки, кижуча и форели, как и в прошлом году, составляет 1550 тонн, на белый лосось — 500 тонн», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что объём выплат со стороны Японии по договору будет варьироваться от 200 до 300 миллионов иен в зависимость от итогового годового вылова.

Переговоры о согласовании условий ловли лосося и форели японскими рыбаками в 200-мильной японской экономической исключительной зоны на 2023 год велись с 20 марта. В прошлом году ограничение на вылов составил 2050 тонн.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что Россия и Япония в 2023 году сократят квоты на вылов рыбы. При этом количество судов, ведущих рыбный промысел с обеих сторон, осталось на том же уровне.