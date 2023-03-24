Рим, 24 марта, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В Италии ведутся поиски Артёма Усса, который сбежал из-под домашнего ареста. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя карабинеров.

Antonio Moniaci/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция Италии

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, который был арестован по выдвинутым в США обвинениям в уклонении от санкций и отмывании денег, сломал электронный браслет и совершил побег. Карабинеры Италии разыскивают его по всей территории страны, включая аэропорты и пограничные пункты.

«Доказательств того, что он покинул территорию Италии, у нас нет. Объективная информация говорит о том, что он скрылся из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет», — заявил сотрудник пресс-службы миланского управления, добавив, что в настоящий момент его поиски ведутся по всей национальной территории.

Артём Усс был задержан в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября 2022 года. Его арестовали по запросу США и поместили под домашний арест. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США, на следующий день обвиняемый совершил побег. Его отец глава Красноярского края Александр Усс заявил, что о местонахождения сына ничего не знает.