Патрушев рассказал о сроках продления ограничения экспорта удобрений

Москва, , 16:29 — REGNUM До ноября может быть продлено действующее в России ограничение на вывоз из страны удобрений, заявил 24 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства.

Мешки с удобрением © Денис Абрамов/РИА Новости

Напомнив, что ограничение на вывоз из страны отдельных видов удобрений действует пока до мая, как и фиксация отпускных цен на этот вид продукции для российского рынка, министр пояснил, что таким образом удаётся контролировать ситуацию.

«Совместно с Минпромторгом и ФАС проводим работу по продлению существующего комплекса мер по удобрениям ещё на полгода, то есть до ноября включительно», — заявил Патрушев.

Ограничения на экспорт удобрений из России начали действовать с 1 декабря 2021 г., причём планировалось, что действие ограничений завершится в мае 2022 года. С 16 июля 2021 г. правительство также заморозило цены на удобрения для российских покупателей.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить ограничения на экспорт удобрений до 31 августа с возможностью их ежеквартального продления.