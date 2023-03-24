Патрушев заявил, что ограничение экспорта удобрений снова могут продлить
Москва, 24 марта 2023, 16:29 — REGNUM До ноября может быть продлено действующее в России ограничение на вывоз из страны удобрений, заявил 24 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства.
Напомнив, что ограничение на вывоз из страны отдельных видов удобрений действует пока до мая, как и фиксация отпускных цен на этот вид продукции для российского рынка, министр пояснил, что таким образом удаётся контролировать ситуацию.
«Совместно с Минпромторгом и ФАС проводим работу по продлению существующего комплекса мер по удобрениям ещё на полгода, то есть до ноября включительно», — заявил Патрушев.
Ограничения на экспорт удобрений из России начали действовать с 1 декабря 2021 г., причём планировалось, что действие ограничений завершится в мае 2022 года. С 16 июля 2021 г. правительство также заморозило цены на удобрения для российских покупателей.
В апреле 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить ограничения на экспорт удобрений до 31 августа с возможностью их ежеквартального продления.