Москва, 24 марта, 2023, 16:24 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про летающий диван, «доску позора» в зоопарке, гадалку с автоматом и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

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Центральный федеральный округ

Москва — город дорогой, в чем убедилась туристка из Германии, которую таксист довез из аэропорта в отель за 33 тысячи рублей. Поездка обошлась в 249 рублей за минуту. «Москва на максималках» пишет, что списание денег женщина заметила только в отеле и уже написала заявление в полицию.

В подмосковных Химках житья нет от злых духов: в этом уверена одна из жительниц, которая чесноком разрисовывает подъезд крестами, сыпет соль на этажах. «Через тернии в Химки» передает, что соседи суеверной дамы недавно обращались к участковому. Впрочем, это не остановило женщину, и свою нелегкую борьбу с бесами она продолжает.

Тем временем в Рязани переименовали две улицы Безбожные в Вокзальные проезды. Это сделано по просьбе некоего «Союза православных женщин». «Рязанская сплетница» уточняет, что на улицах стоит всего восемь ветхих домов, их обитатели надеются, что с новым названием улиц их расселят быстрее.

Под Орлом решили возродить старинное кузнечное мастерство. «Орлиный взор» сообщает, что этим занялся бывший шахтер, который научился ковке самостоятельно. Его мечта — сделать какой-нибудь памятник из металла, который бы украшал город и радовал его жителей.

Динозавр в помощь! В селе Воскресенское под Калугой устроили необычную акцию. Пара сельчан, устав жаловаться на огромную лужу, прокатились по ней на надувной лодке, причем один был облачен в костюм динозавра. «Калужский мечтатель» надеется, что, может быть, хотя бы на динозавра ответственные лица обратят внимание и дорогу починят.

Северо-Западный федеральный округ

Жителя Санкт-Петербурга на днях госпитализировали с крайне необычной травмой. Он ухитрился серьезно обжечь детородный орган. «Питерская булка» передает, что гражданин получил травму во время обеда, опрокинув на себя кружку горячего чая. Врачи обещают, что все починят.

«Балтийский форпост» удивляется букашке, которую ученые нашли в местном янтаре и назвали в честь Канта. Последнее и вызвало недоумение канала: «Так хочется, чтобы фантазия наименователей калининградских брендов, наконец, вышла за пределы альтернативы «Янтарь — Кант». Но, кажется, это столь же недостижимо, как звездное небо над нашими головами или нравственный закон внутри нас».

В Сыктывкаре еще не стаял снег, а мэрия уже опубликовала места для купаний. «Усы Печорина» иронизируют, что пляжный «морской» сезон действительно скоро начнется: от таяния снега и песчаных ветров от зимней пескосоляной смеси.

Приволжский федеральный округ

В Перми жители нескольких домов, которые планировалось подсветить к юбилею города, начали торговаться с городскими властями. За разрешение подсветки кто-то требует сквер, другие — спортплощадку. «Пермский глобус» радуется смекалке пермяков.

В селе Бершеть Пермского края полиция провела обыск у пожилой гадалки и обнаружила коробку с автоматом, глушителем, кучей патронов. Гадалка говорит, что оружие принесла ее постоянная клиентка на хранение. С нее взяли подписку о невыезде. «Свое будущее гадалка не предвидела», — комментирует «Большая Пермь».

Южный федеральный округ

Небывалое ДТП случилось в Ростове-на-Дону. Трамвай сошел с рельсов и протаранил другой трамвай, пишет «Ростовская телега». В результате второй трамвай врезался в жилой дом, изрядно повредив стену.

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольский телеканал показал прогноз погоды от виртуальной ведущей, созданной нейросетью. Ведущую назвали Снежана Туманова, а сам проект — «Прогнозом будущего». «Ставропольская телега» уточняет, что за подготовку текста и графику в передаче тоже отвечали нейросети.

Уральский федеральный округ

В Челябинске нашли призрачный автобус. Он должен ходить по маршруту «Челябинск — Чебаркуль», везде числится, но на улицах его никто не видел. И это еще не самое загадочное. «Челябинск, который смог» пишет, что на автовокзале Чербакуля сказали, что маршрута нет. А на автовокзале Челябинска говорят, что он есть, просто ходит редко…

Сибирский федеральный округ

«Доска позора» появилась в зоопарке Барнаула. На нее вешают портреты животных, отличившихся дерзким нравом, побегами, ссорами и плевками в ветеринара. «Главные позорники — павлин Сахарок и верблюдиха Викуля», — смеется «Регион 22».

Томская область исполнилась законной гордости. Она стала лидером по заготовке не только кедровых орехов, но и грибов. Столько грибов не собирают нигде в России. «Томский очкарик» радуется, что регион подтвердил свой статус «кладовой дикоросов».

Дальневосточный федеральный округ

В Магадане случилась таинственная история с диваном. Здесь выложили несколько видеороликов: оранжевый диван катается на колесе обозрения, его тащит над улицей квадрокоптер. «ВесьМа» узнал, что ролики смонтированные, в реальности таких происшествий не было. Причем ролики, кажется, даже и не реклама. Просто кто-то решил пошутить над легковерными горожанами.

В том же Магадане произошло изумительно нелепое воровство. Преступник пришел в ювелирный салон, украл сережки, но не смог открыть входную дверь. Он подумал, что дверь заблокирована, хотя она просто открывалась в другую сторону, пишет «Смотровая вышка». Неудачливого воришку задержали.

Во Владивостоке провели традиционный угон льдины. Четыреста человек, многие в маскарадных костюмах, отправились на море ловить льдину. Большую не поймали и угнали несколько маленьких, пишет PrimaMedia.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 31 марта.