Херш удивился глупости Белого дома, когда узнал о подрыве «Северных потоков»

Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Американский журналист Сеймур Херш удивился глупости властей США, когда узнал о подрыве на «Северных потоках». Об этом лауреат Пулитцеровской премии заявил в интервью China Daily.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я занимался такими вещами 50 лет. Удивлен ли я глупостям, которые совершает мое правительство?» — сказал Херш в интервью, отметив, что власти могут совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как и умные.

В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках». Журналист заявил, что взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден мог принять решение подорвать газопроводы «Северный поток», чтобы наказать немецкого канцлера Олафа Шольца. Вовлеченные в это дело люди, по словам американского журналиста, подумали также, что Байден испугался того, что канцлер не хотел вкладывать в Киев ещё больше оружия.