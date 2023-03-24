Вашингтон, 24 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Американский журналист Сеймур Херш удивился глупости властей США, когда узнал о подрыве на «Северных потоках». Об этом лауреат Пулитцеровской премии заявил в интервью China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Я занимался такими вещами 50 лет. Удивлен ли я глупостям, которые совершает мое правительство?» — сказал Херш в интервью, отметив, что власти могут совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как и умные.

В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках». Журналист заявил, что взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика

Как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден мог принять решение подорвать газопроводы «Северный поток», чтобы наказать немецкого канцлера Олафа Шольца. Вовлеченные в это дело люди, по словам американского журналиста, подумали также, что Байден испугался того, что канцлер не хотел вкладывать в Киев ещё больше оружия.