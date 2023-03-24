Власти Новой Зеландии выделили $6 млн на помощь подросткам с разбитым сердцем

Веллингтон, , 16:16 — REGNUM На кампанию Love Better по помощи подросткам, чтобы они могли справиться с ранним опытом любви и боли от расставания, министерством социального развития Новой Зеландии выделено 6,4 млн новозеландских долларов ($6 млн). Об этом 24 марта сообщило радио RNZ.

Сердце © Владимир Астапкович/РИА Новости

Как рассказала замминистра социального развития страны Приянча Радхакришнан, о необходимости поддержки, чтобы оправиться от расставаний, ведомству рассказали 1200 молодых жителей страны.

Также она уточнила, что в эту кампанию, которая использует слоган «владей чувствами», входит специальная телефонная, текстовая или электронная линии помощи, предназначенные для переживших расставание молодых людей.

«Это подлинный способ вдохновить других на осознание собственной силы, самооценки и стойкости», — сказала замминистра социального развития Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2022 года парламент Новой Зеландии обсудил предоставление 16 — и 17-летним подросткам права голосовать на общенациональных выборах. Ранее Верховный суд Новой Зеландии постановил, что исключение 16 — и 17-летних подростков из избирательного процесса нарушает билль о защите прав от дискриминации.