Москва, 24 марта, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Правительство РФ разработало законопроект о свободной экономической зоне в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом 24 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он сообщил, что участников программы на десять лет освободят от уплаты федеральной части налога на прибыль и на имущество. Местные власти, если примут такое решение, смогут освободить предприятия и от региональной части налогов.

«На три года для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов — всего 7,6%. Здесь же будут действовать процедуры свободной таможенной зоны», — сказал он.

Мишустин отметил, что это решение приняли для привлечения частных инвестиций в новые производства и обновление инфраструктуры в новых регионах. Планируется, что это придаст импульс развитию строительной отрасли и сельскому хозяйству.

Накануне Мишустин сообщил, что новой задачей правительства является перезапуск экономики новых регионов, пострадавшей в ходе боевых действий. В Херсонской и Запорожской областях планируется основной упор сделать на сельское хозяйство, а в республиках Донбасса — на металлургию, машиностроение, добычу угля и химическую промышленность.