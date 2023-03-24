Минобороны: российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области

Москва, , 16:05 — REGNUM На территории Украины в зоне проведения специальной военной операции уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вооружённых формирований Украины. Об этом 24 марта журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что объект располагался в районе населённого пункта Сухой Лиман.

«В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — указано в новой сводке Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 23 марта, военнослужащие группировки «Восток» уничтожили пять украинских беспилотников. Так, на южнодонецком направлении расчётом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» морской пехоты Тихоокеанского флота был сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия».

Два украинских беспилотника «Лелека» были уничтожены с помощью ракетного комплекса «Тор» и переносного комплекса «Верба». Ещё два квадрокоптера противника были сбиты огнём из стрелкового оружия.

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