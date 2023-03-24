Москва, 24 марта, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Украина потеряет рынок сбыта своей сельхозпродукции, если на её территорию будут поставлены боеприпасы с обеднённым ураном, заявил 24 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

Комментируя заявление британского минобороны о планах снабдить ВСУ боеприпасами с обеднённым ураном, представитель Минобороны привёл данные о том, к каким опасным последствиям ведёт применение этого тяжёлого металла не только для жителей территории, но и для военных.

Такие последствия наблюдаются до сих пор в Ираке и на территории бывшей Югославии. Пострадали не только мирные жители. Американские военные, которые применяли боеприпасы с сердечниками из обеднённого урана, сами получили химическое заражение.

Цитируя итоговый отчёт Института экологической политики армии США Конгрессу от 1994 года, Кириллов сказал, что технологии снижения токсичности обеднённого урана не существует. «Очистка районов применения боеприпасов с обеднённым ураном крайне затруднена», — говорится в отчёте.

Таким образом, Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном, подчеркнул Кириллов, добавив:

«Несмотря на то, что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданского населения, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставлять такого вида оружие Киеву».

Кроме того, заражение коснётся посевных площадей Украины, отметил военный эксперт, а автотранспорт разнесёт радиацию по всей территории. Это нанесёт непоправимый ущерб агропромышленному комплексу Украины, особенно растениеводству и животноводству. В итоге у Украины долгие годы никто не захочет покупать продукты.

О тяжёлых последствиях (об онкологических заболеваниях, включая лейкемию) применения снарядов с обеднённым ураном странами НАТО против сербов во время бомбардировок в 1999 году рассказал сегодня, в годовщину начала этих атак на Югославию глава Республики Сербской Милорад Додик.