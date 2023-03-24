Вашингтон, 24 марта, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в кратчайшие сроки принял решение нанести авиаудары по объектам в Сирии, предположительно связанным с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Об этом 24 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как отметил Кирби, американский лидер обсудил этот вопрос со своей командой по национальной безопасности и получил соответствующие рекомендации от Пентагона и разведывательного сообщества.

«Он [Байден] принял решение очень-очень быстро по авторизации ударов по этим конкретным целям», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Пентагон сообщил, что серию авиаударов по объектам в Сирии, которые могут быть связаны с КСИР, нанесли ВС США. Также указывается, что атаки были предприняты в ответ на атаку, которая была осуществлена с помощью беспилотника, на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии.