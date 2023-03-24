Москва, 24 марта, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Дилма Вана Руссефф, занимавшая в период с 1 января 2011 по 31 августа 2016 года пост президента Бразилии, избрана новым руководителем созданного странами БРИКС Нового банка развития. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили на официальном сайте учреждения.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Дилма Вана Руссефф

«Советом управляющих Нового банка развития единогласно была избрана Дилма Вана Руссефф в качестве президента банка. В должность вступила немедленно в соответствии со статьями соглашения по Новому банку развития и процедурами выборов президента», — говорится в заявлении.

С 7 июля 2020 года должность президента Нового банка занимал представитель Бразилии Маркус Троихо, о досрочном уходе которого было объявлено 10 марта 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 марта заявил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в саммите БРИКС, который пройдет в августе 2023 года в Южно-Африканской Республике.