Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в подъеме найденного у «Северных потоков» объекта

Москва, , 15:55 — REGNUM Компания — оператор «Северного потока» Nord Stream 2 AG согласилась принять приглашение Датского энергетического агентства об участии в операции по подъёму обнаруженного ранее объекта вблизи газопровода «Северный поток — 2», сообщило ведомство в Twitter.

Nord Stream 2 © Илья Питалев/РИА Новости

«Компания уведомила Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение», — говорится в сообщении.

На днях Датское энергетическое агентство пригласило компанию — оператора «Северного потока» Nord Stream 2 AG принять участие в операции по подъёму со дна Балтийского моря предмета, обнаруженного рядом с газопроводом. Предполагается, что это может быть морской дымовой буй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной новость о том, что Дания пригласила компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению неизвестного объекта, найденного рядом с «Северным потоком». По словам представителя Кремля, в рамках расследования важно определить, что это за объект, имеет ли он отношение к теракту, а судя по всему, имеет, и продолжить расследование.