Москва, 24 марта, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Российские регионы получат право самостоятельно определять критерии максимально допустимой доли расходов граждан на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 24 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Он уточнил, что правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг меняются в соответствии с подписанным постановлением.

«Теперь регионы получат право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых станет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на квартплату», ― пояснил Мишустин.

По его словам, на местах лучше знакомы с ситуацией в экономике региона, поэтому «смогут обеспечить людям адресный подход при выделении соответствующих средств».

Председатель правительства подчеркнул, что приоритет при получении такой государственной поддержки должен быть у граждан с низкими доходами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2023 года в России упростили порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их могут получить и должники. Претендовать на субсидию не смогут только лица, у которых долги по квартплате были взысканы через суд и факт такой задолженность подтвержден судебным актом, который вступил в силу.