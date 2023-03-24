Ереван, 24 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Армения и Турция договорились открыть границу для граждан третьих стран до начала туристического сезона. Об этом 24 марта в ходе заседания профильной комиссии парламента заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

«Мы договорились открыть границу с Турцией для граждан третьих стран до начала туристического сезона. В настоящее время ведутся активные работы по данному направлению», — цитирует дипломата ТАСС.

О том, что Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, глава армянского МИД заявил год назад, в марте 2022 года. Однако в июне 2022 года Арарат Мирзоян высказался о том, что Ереван приветствует заявления турецкой стороны о готовности открыть границу, но не считает конструктивными попытки Турции связать переговорные процессы между двумя странами с процессом Еревана и Баку.