КС Армении признал Римский статут соответствующим конституции страны
Ереван, 24 марта 2023, 15:45 — REGNUM Решение о том, что изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС) обязательства Армении соответствуют её конституции, опубликовал Конституционный суд (КС) страны. Об этом 24 марта сообщает армянское агентство News. am.
По решению КС Армении положения, изложенные в декларации об обратном признании юрисдикции МУС, соответствуют Основному закону страны.
Решение суда является окончательным, и оно вступает в силу с момента обнародования.
Правительство Армении обратилось в КС страны по поводу возможности признания Римского статута МУС в конце 2022 года. По мнению армянского кабинета министра, в результате этого может появиться возможность обратиться в МУС с иском против Азербайджана.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что за полное выполнение трёхсторонних договорённостей, которые были достигнуты лидерами РФ, Азербайджана и Армении, выступает Россия. Он уточнил, что тему Лачинского коридора необходимо рассматривать исключительно в этом контексте.