Ереван, 24 марта, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Решение о том, что изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС) обязательства Армении соответствуют её конституции, опубликовал Конституционный суд (КС) страны. Об этом 24 марта сообщает армянское агентство News. am.

Артем Геодакян/ТАСС Конституционный суд Армении

По решению КС Армении положения, изложенные в декларации об обратном признании юрисдикции МУС, соответствуют Основному закону страны.

Решение суда является окончательным, и оно вступает в силу с момента обнародования.

Правительство Армении обратилось в КС страны по поводу возможности признания Римского статута МУС в конце 2022 года. По мнению армянского кабинета министра, в результате этого может появиться возможность обратиться в МУС с иском против Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что за полное выполнение трёхсторонних договорённостей, которые были достигнуты лидерами РФ, Азербайджана и Армении, выступает Россия. Он уточнил, что тему Лачинского коридора необходимо рассматривать исключительно в этом контексте.