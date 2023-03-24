Ипатово, Ставропольский край, , 16:01 — REGNUM Ипатовский районный суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело о краже минеральных удобрений и пшеницы на сумму более 35 миллионов рублей. На скамье подсудимых оказалось 55 человек, обвиняемых в преступлении. О судебном заседании 24 марта сообщила прокуратура региона.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Ипатовском районном суде с участием представителя прокуратуры района началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, состоящей из 55 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой лиц, с причинением ущерба в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Из материалов дела известно, что с 2017 года по 2019 год двумя бывшими сотрудниками правоохранительных органов была создана организованная преступная группа (ОПГ), в которую были вовлечены агрономы и комбайнеры ООО «Ставропольское Руно». По информации следствия, участниками ОПГ было похищено более тысячи тонн удобрений со складских помещений компании. Одна из схем хищения предполагала уменьшение нормы вносимых в почву удобрений при обработке полей во время проведения сельскохозяйственных работ.

Кроме того, члены ОПГ в сезон уборки урожая похитили более 2000 тонн пшеницы, используя принадлежащие им грузовые автомобили, на которых вывезли сельскохозяйственную продукцию с полей предприятия.

Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного ООО «Ставропольское Руно», оценивается в сумму более 35 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ставропольском крае в 2022 году предстали перед судом мать и сын, являющиеся собственником и генеральным директором элеватора в Ипатовском районе. Их обвиняют в самоуправстве и растрате имущества на сумму более 385 млн рублей.