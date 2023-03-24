Москва, , 15:40 — REGNUM В ходе спецоперации за последние сутки российские силы уничтожили склад боеприпасов подразделений иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наёмников «Иностранный легион», — сказал он.

Также в районе населённого пункта Степное Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, за прошедшие сутки три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS перехвачены российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Донбассе на купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВФУ прикомандировали отдельные разведывательные группы с иностранными наёмниками. Он предупредил, что в настоящее время прибывшее подкрепление занимается прикрытием и сопровождением колонн, обеспечивает безопасную переброску резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Добавим, что за прошедшие сутки, 23 марта, российские военные уничтожили склад с беспилотниками ВСУ. Ангар с украинскими дронами был ликвидирован в районе населённого пункта Сухой Лиман в Одесской области.

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