Киев, 24 марта, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы ВС Украины готовы принимать на службу иностранных пилотов. заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию «Общественное. Новости».

(сс) wallycacsabre Су-27 ВВС Украины

«Было очень много обращений от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за рубежом на различных типах авиационной техники <…> Также были и граждане других государств», — рассказал Игнат.

Представитель командования ВВС ВСУ отметил, что при наличии военно-учётной специальности пилота любой желающий может стать военнослужащим Вооружённых сил Украины: «Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ».

По словам Юрия Игната, острая потребность в иностранных специалистах и пилотах для ВСУ может появиться в случае решения США и союзников поставить Украине современные истребители F-16.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что на купянском направлении в составе подразделений Вооружённых сил Украины замечены иностранные наёмники, в настоящее время не участвующие в боевых действиях в полной мере. Всего в конфликте на стороне Украины принимают участие от 1 до 3 тыс. иностранных наёмников, подсчитало издание The Washington Post.