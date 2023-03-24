Бонн, Германия, 24 марта, 2023, 15:35 — ИА Регнум. На западе Германии мужчина въехал в группу людей на парковке в аэропорту Кёльн/Бонн, сообщает 24 марта местный телеканал N-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно полученной информации, водитель сбил нескольких пешеходов. Они получили травмы. Повреждения также получили несколько автомобилей.

В полиции после инцидента заявили, что мужчина может быть «психически неуравновешен».

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника, он доставлен в больницу. В результате пострадали двое полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта маршрутный автобус въехал в здание суда во Владивостоке. Инцидент произошел в центре города. Маршрутный автобус врезался в административное здание, где расположена судебная коллегия Приморского краевого суда.