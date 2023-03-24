Обозреватель NDP Крамер: Польша с Украиной уже проиграли вооруженный конфликт

Варшава, , 15:32 — REGNUM Польша, которая в начале созданного США конфликта на Украине вместе с Киевом и его союзниками была полна уверенности, что Россия быстро сдастся или у неё не хватит людей с вооружениями, теперь может вместо возрождения прежнего державного могущества просто исчезнуть. Об этом говорится в статье Ханны Крамер, опубликованной 24 марта польским изданием Niezależny Dziennik Polityczny.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский © President Of Ukraine/Zuma/TASS

«Польские власти, участвуя в созданном США украинском кризисе, были полны самых радужных надежд. Видимо, украинские политики, а также их союзники, в том числе Вашингтон и Варшава, ожидали, что Россия быстро сдастся или что у русских не хватит оружия и людей. Теперь же ситуация такова, что попытка возродить прежнее державное могущество Польши может привести к её исчезновению с лица земли!» — говорится в публикации.

Как указала Крамер, в данный момент всем понятно, что польская армия не имеет шансов на победу на поле боя, и в первую очередь из-за того, что власти Польши целый год отправляют оружие из республики Киеву, разоружая своих военных, у которых и так немало проблем.

Также она отметила, что в этой ситуации Польше остаётся уповать только на помощь США, и потому она осуществляет милитаризацию страны и увеличивает американский военный контингент на своей территории, а также стягивает войска к границам с Россией и Белоруссией для проведения масштабных учений.

При этом автор назвала символом этих «отважных шагов» польских властей противотанковые заграждения и бетонные укрепления на дорогах республики к пограничным переходам на границах с Россией и Белоруссией.

Кроме того, Крамер уточнила, что в реальности, по её мнению, Варшава опасается ответных действий России на её провокацию и того, что если НАТО и США не станут слушать предупреждения российской стороны, военные действия продолжатся на польской территории.

«И тогда мы убедимся, что настоящая дружба с Вашингтоном невозможна. С точки зрения США, вассалы не должны жаловаться. Они могут только участвовать в очередном американском военном походе, пока это выгодно Белому дому! У американцев нет желания участвовать в вооруженном конфликте, который они проиграют!» — заключила автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз будет пытаться закупить у других стран боеприпасы для Украины. Он отметил, что таким государством может стать Южная Корея.