Москва, 24 марта, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Военная угроза Крыму — это ситуация, подпадающая под действие доктрины ядерного сдерживания, и может вынудить Россию применить любые виды вооружений, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам Медведева, попытка отнять Крым у России станет основанием для применения всех средств защиты, в том числе предусмотренных основами доктрины ядерного сдерживания. Поскольку угроза Крыму будет означать угрозу существованию самого государства.

«Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия, — сказал Медведев. — Абсолютно любого».

Он выразил надежду на то, что и «друзья» за океаном осознают серьёзность ситуации. Разного рода заявления из Киева о том, что Украина «вернёт» Крым, Медведев призвал оценивать как пропаганду противника и не более.

В Киеве не раз заявляли, что намерены «вернуть» Крым. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что использует в этих целях танки и самолёты, когда получит их от Запада.

Президент России Владимир Путин 17 марта заявил, что Россия не допустит угроз Крыму и что любые выпады по отношению к региону будут пресечены.