Москва, , 15:21 — REGNUM Фраза «героям слава!», которую певец Валерий Меладзе произнёс в ответ на кричалку «слава Украине» в ходе выступления на корпоративном мероприятии в Дубае, не обернётся для исполнителя наказанием.

Певец Валерий Меладзе © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash компетентные органы посмотрели видео с концерта и решили, что в материалах дела нет объективно подтверждённых данных, что певец нарушил закон.

Поэтому российские власти приняли решение также не запрещать артисту въезд в Россию и не лишать певца гражданства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января певец Валерий Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес «героям слава!» в ответ на кричалку «слава Украине».

После этого общественный деятель Антон Коробков-Землянский обратился в ГУ МВД России по городу Москве и СКР с просьбой проверить певца на возможное финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он считает, что Меладзе, который являлся членом Общественной палаты городского округа Красногорск в Подмосковье, «не должен выкрикивать нацистские лозунги».