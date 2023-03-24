Париж, , 15:26 — REGNUM Французская компания «Леруа Мерлен» объявила о планах продать все магазины в России. Об этом 24 марта сообщает телеканал BFM.

Люди стоят в очереди в магазин «Леруа Мерлен» в Москве © Евгений Одиноков/ РИА Новости

«Adeo, материнская компания Leroy Merlin, заявила о «намерении передать контроль» над компанией, работающей 18 лет в России, её втором рынке после Франции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания в ходе передачи бизнеса в России постарается сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников. В марте 2022 года, когда многие компании стали уходить с российского рынка, в Adeo заявили о намерении сохранить бизнес в РФ. Он приносит 18% от всей прибыли в компании.