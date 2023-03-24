Париж, 24 марта, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Французская компания «Леруа Мерлен» объявила о планах продать все магазины в России. Об этом 24 марта сообщает телеканал BFM.

Евгений Одиноков/ РИА Новости Люди стоят в очереди в магазин «Леруа Мерлен» в Москве

«Adeo, материнская компания Leroy Merlin, заявила о «намерении передать контроль» над компанией, работающей 18 лет в России, её втором рынке после Франции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания в ходе передачи бизнеса в России постарается сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников. В марте 2022 года, когда многие компании стали уходить с российского рынка, в Adeo заявили о намерении сохранить бизнес в РФ. Он приносит 18% от всей прибыли в компании.

«Леруа Мерлен» была основана в 1923 году. На российский рынок она вышла в 2004 году, начиная открывать магазины с Подмосковья. Согласно открытым данным, сеть стала самой крупной в России среди DIY («сделай сам»)-сетей. Выручка компании на российском рынке превышает 200 млрд рублей в год.

В феврале сообщалось, что американская компания Bunge, являющаяся одним из крупнейших агротрейдеров в мире, и известная в РФ производством масла Олейна, продала свой бизнес по переработке масличных культур на территории России. Ряд представителей зарубежного бизнеса начал сворачивать свою деятельность в РФ после начала СВО и ужесточения западных санкций. Многие отметили логистические трудности.