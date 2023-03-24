В Москве поклонница бизнес-марафонов потеряла 2,5 млн рублей, пытаясь стать финансовым аналитиком

Москва, , 15:24 — REGNUM В Москве поклонница бизнес-марафонов и сетевого маркетинга потеряла 2,5 миллиона рублей в попытках устроиться на должность финансового аналитика. При этом женщина ничего не знала о рынке инвестиций. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

59-летняя Галина (имя изменено) из Москвы недавно решила получить новую профессию. Женщина наткнулась в Сети на информацию о том, что можно заработать большие деньги на рынке инвестиций, а одна из фирм в Москве как раз обещала помочь с этим всем желающим. Галина связалась с менеджерами и приехала в офис компании в одной из башен Москва-Сити для заключения договора, по которому женщину должны были обучить новой профессии, а затем устроить на должность помощника финансового аналитика. Но для обучения нужна была практика, а без денег играть на рынке инвестиций невозможно. И Галине предложили внести свои деньги в систему, чтобы участвовать в торгах на бирже. Женщина идею одобрила и решила попробовать, рассказал источник. Через несколько месяцев она разочаровалась в обучении и попыталась вернуть свои деньги назад. Но это оказалось невозможно, тогда Галина обратилась за помощью в полицию.

«Поступило заявление от 59-летней жительницы Москвы, которая заключила договор с компанией, согласно которому сотрудники фирмы должны были устроить заявительницу на должность «помощника финансового аналитика». Для того чтобы пройти обучение и зарабатывать на рынке инвестиционных проектов, сотрудники данной организации, введя в заблуждение, уговорили женщину внести 2 500 000 рублей. Ранее заявительница финансовой аналитикой никогда не занималась», — рассказал собеседник агентства.

Примечательно, что до обучения на финансового аналитика Галина занималась продажей косметики в одной из известных компаний, основанных на принципе сетевого маркетинга. Кроме того, женщина — частый участник бизнес-марафонов, где рассказывают об энергии денег, медитациях и других практиках, «притягивающих удачу». О всех своих походах на бизнес-тренинги женщина рассказывает в соцсетях, делясь отзывами об очередном гуру «зарабатывания денег».