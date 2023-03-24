Киев, , 15:47 — REGNUM Поделки из картона, фанеры и других материалов — это всегда признак того, что производитель экономит на ресурсах, заметил ветеран боевых действий в Сирии и офицер ВКС России в отставке, давший комментарий ИА REGNUM на условиях анонимности. Так он оценил сообщение о том, что минобороны Австралии совместно с компанией SYPAQ Systems организовали поставку Киеву беспилотников, сделанных из плотной бумаги или картона. Как сообщается на официальном сайте SYPAQ Systems, украинской стороне были отгружены беспилотники Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).

«Эко-дрон» из картона Кадр из видео Австралийская компания SYPAQ разрабатывает картонные дроны для обороны Украины. SYPAQ. 2023

Дроны поставляются в разобранном виде. Аппарат способен летать на расстояние до 120 км и самостоятельно приземляться. Как ожидается, система PPDS была адаптирована для задач разведки, наблюдения и рекогносцировки.

В числе преимуществ «картонных дронов» называют относительную дешевизну, мобильность и простоту транспортировки. Однако существует ряд нюансов, которые серьёзно осложняют эксплуатацию таких разработок в условиях реальных боевых действий.

«Террористические группировки в Сирии собирают дроны из подручных материалов, поскольку у них нет качественных лёгких сплавов. С одной стороны, дроны из картона — это дешевое решение, которое можно считать удачным для гражданских задач. Но слишком очевидно, что производитель делает упор на экологию при их производстве. При решении военных задач такие поделки столкнутся с тремя проблемами», — поясняет источник ИА REGNUM.

Во-первых, они слишком лёгкие, а значит на справятся с потоками воздушных масс, которые будут швырять их, как мусор. Во-вторых, они сделаны из легко воспламеняющегося материала, что делает их крайне уязвимыми. И третье — самое главное. При всей своей дешевизне и лёгкости они всё ещё будут видны на радарах, потому что внутри всё тот же двигатель или батарея, а значит, и тепловая сигнатура у них тоже есть, пояснил собеседник.

«Так что всё это выглядит как пиар-ход компании, которая делает эти беспилотники, но совсем не похоже на взвешенное решение», — полагает офицер ВКС России в отставке.

Ранее ВСУ уже прибегали к использованию дешёвых материалов: фанеры, пенопласта или пластмассы. В Сети были опубликованы фотографии подобных самодельных конструкций, которые, как правило, падают вблизи российских позиций и не выполняют поставленные задачи. Среди причин неудач таких самоделок называют их низкие аэродинамические характеристики.

Из-за неудач с собственными поделками ВСУ также массово стали прибегать к использованию в военных целях гражданских беспилотников, которые — как ранее отмечало ИА REGNUM — обладают рядом минусов перед военными дронами.