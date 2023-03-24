Москва, 24 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. На случай возможных наступательных операций вооружённых формирований Украины Генштабом Вооружённых сил РФ подготавливаются решения. Об этом 24 марта рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Они [украинские войска] готовятся к наступательным операциям, это всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — сказал он.

Зампред Совбеза уточнил, что убеждён в том, что без помощи коллективного Запада Киев не смог бы вести военные действия и не продержался бы даже нескольких дней, так как Украина полностью зависит от такой поддержки.

«Без помощи со стороны НАТО, без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, это же абсолютно очевидно», — пояснил Медведев и добавил, что поставки Запада Киеву усложняют для России выполнение задач спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев допустил продвижение российской армии до Киева и Львова, если это потребуется для выполнения задач спецоперации. Необходимо создать зону, которая не позволит применять против России оружие на средних и коротких дистанциях. В целях демилитаризации Украины ВС РФ могут дойти и до западных её границ.