Москва, 24 марта, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила премьер-министру Канады Джастину Трюдо на его призывы поддержать Украину в её борьбе за суверенитет и сохранение родного языка. Дипломат заявила, что украинский язык пользуется в России уважением. Об этом 24 марта она написала в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Въездная стела. Мелитополь

Джастин Трюдо в опубликованном на YouTube видео заявил о том, что «Канада продолжит поддерживать украинцев, которые борются за свою землю, свой суверенитет, свой язык, свою территорию, своё будущее и право выбирать, каким оно будет».

Представитель МИД напомнила, что Россия никогда не боролась против использования украинского языка, а, наоборот, с уважением относилась к нему, а тем более на присоединённых территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, и уже более девяти лет на возвращенном полуострове Крым

«Украинский язык, как и другие языки народов России, пользуется у нас, а, соответственно, и на освобождённых территориях, уважением. В России выходят СМИ на украинском, его изучают в школах и в институтах, на нём говорят дома и на улице все те, кто хочет использовать его в быту. После девяти лет в российском Крыму украинский пользуется всеми привилегиями языка одного из народов России, наравне с крымско-татарским и другими», — написала Захорова.

Дипломат напомнила, что «статуса русскому языку на Украине не давали, несмотря на то, что для большинства населения он был и остаётся родным».

Неделей ранее американский телеканал ABC News показал сюжет, как происходит «отвержение русского языка и культуры» на Украине. На киевской печатной фабрике уничтожили книги Пушкина, Чехова, Толстого и других русских классиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова сравнила новые санкции Канады, под которые попала в том числе медиагруппа «Россия сегодня», с действиями Третьего рейха, которые «пытаются заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики».