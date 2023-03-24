Белград, 24 марта, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Посол Соединённых Штатов Америки в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших в результате бомбардировок НАТО территорий Союзной Республики Югославии в 1999 году, а также высказал надежду, что этот инцидент сербы смогут «оставить в прошлом».

Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС Бомбардировка Югославии в 1999 году

«Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО. Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время… Но я верю, что сербский народ достаточно силён, чтобы забыть о своих обидах», — написал американский посол на своей странице в социальной сети Twitter 24 марта.

В Сербии 24 марта является датой годовщины бомбардировок НАТО, которые привели к гибели более 2,5 тысячи человек, из которых 87 — дети. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались в период с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Ранее президент Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что Североатлантический альянс НАТО применял снаряды с обедненным ураном в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что агрессия НАТО против Югославии показала истинное лицо Запада.