Киев, 24 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. На Украине пресечена попытка продажи грудного ребёнка. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Национальной полиции страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Правоохранители проверили поступившую информацию о том, что жительница Луцка подыскивает среди своих знакомых желающих «приобрести» младенца. Во время передачи ребёнка покупателю за 30 тысяч долларов злоумышленницу задержали. В настоящее время младенцу ничего не угрожает. Он находится в больнице.

Задержанной сообщили о подозрении в торговле людьми. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В ведомстве уточнили, что 26-летняя женщина-«продавец» заботилась о сыне своей 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала ей.

«Сначала женщина беспокоилась о младенце, пряча от посторонних глаз, а затем, чтобы улучшить свое материальное положение, начала подыскивать лиц, готовых приобрести 11-месячного ребенка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за продажу своего новорождённого ребёнка была осуждена жительница Красноярска. Женщина решила за деньги выносить и родить младенца для третьих лиц. Установлено, что после родов осуждённая продала младенца директору фирмы, оказывающей услуги по организации и сопровождению оплодотворения, беременности и родам, для передачи его третьим лицам за 850 тысяч рублей.

Суд назначил женщине три года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.