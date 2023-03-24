Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 125 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Москва, , 14:47 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) РФ за последние сутки уничтожили до 125 военных вооружённых формирований Украины на краснолиманском направлении. Об этом 24 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» ведет огонь © Григорий Сысоев/РИА Новости

Как указал официальный представитель Минобороны, на краснолиманском направлении авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Центр» ВС РФ поразили вражеские войска около населённых пунктов Невское ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка ДНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО «Град», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что российские войска за минувшие сутки уничтожили свыше 380 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Также были уничтожены: танк, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика».