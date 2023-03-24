Одесса, Украина, 24 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Чиновники департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета приняли решение о демонтаже памятника советскому писателю Максиму Горькому. Об этом 24 марта сообщает украинское издание «Думская».

Р. Якименко/РИА Новости На переднем плане бюст А. М. Горького. Одесса

«Да-да, тот самый памятник, который находится в парке Горького, уберут из публичного пространства», — сообщили журналисты.

Издание разместило уведомление от главы департамента о планируемом переносе памятника Горькому «под охрану». Дата демонтажа скульптуры не названа.

Ранее стало известно, что власти Одессы решили убрать мемориальную доску в честь Горького, которая висит на доме, где он раньше жил. Также в городе планируют демонтировать памятник юному Владимиру Ленину.

Горький жил в Одессе в 1891 году. Она там работал грузчиком. Позже писатель посещал город в 1907 и 1933 годах.

Снос памятников на Украине продолжается много лет. Сначала это было названо борьбой с советским наследием, потом обернулось русофобией и борьбой с русской культурой. В январе 2023 года во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина.