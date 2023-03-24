Лондон, 24 марта, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Визит короля Великобритании Карла III во Францию не состоится в намеченные сроки. По сообщению из Елисейского дворца, его перенесли. Об этом пишет 24 марта Франс Пресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Причиной переноса стала неспокойная обстановка во Франции из-за массовых демонстраций против пенсионной реформы. Новая дата визита британского монарха не названа.

Ранее сообщалось, что на 26–29 марта был запланирован визит короля Карла III во Францию. Он должен был стать первым в эту страну после вступления нового монарха на трон. Заявлялось, что визит должен был стать свидетельством «глубоких исторических связей» между двумя соседями.

Предполагалось, что он продлится четыре дня. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном будут «перезапущены» отношения двух стран. До этого визита Францию должен был посетить премьер-министр Великобритании Риши Сунак.