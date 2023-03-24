Москва, 24 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Осуждённые за растрату в размере 2,5 млрд рублей основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнёр Филипп Дельпаль уехали из России. Об этом 24 марта сообщил информированный источник.

Антон Денисов/РИА Новости Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви

«Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после того, как с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил к условному пятилетнему сроку американского бизнесмена Майкла Калви за растрату двух с половиной миллиардов рублей.

Также условные сроки по 4,5 года условно каждый получили его подельники Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, которых признали виновными в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.