Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 24 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. За военные преступления против сербов НАТО не понесло наказания, заявил 24 марта президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В годовщину начала НАТО бомбардировок Югославии (первые удары были нанесены вечером 24 марта 1999 года) Додик заявил, что за преступления во время военной агрессии НАТО на Сербию «никто никогда не понёс ответственности».

Политик подчеркнул, что в ходе интервенции НАТО применяло обеднённый уран. Сербия не хотела отказаться от 15% своей территории, поэтому её начали бомбить.

Узнав о том, что британцы готовы отправлять ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном, Додик 23 марта заявил о приостановке Республики Сербской всяческих коммуникаций с сотрудниками посольств Британии и США.

По словам Додика, в Клиническом центре Баня-Луки (административном центре Республики Сербской) рождаются дети с лейкемией и другими онкологическими заболеваниями — и всё это последствия применения урана.

По оценкам югославской стороны, в результате бомбардировок Белграда, Приштины, Ужице, Нови-Сада, Крагуеваца, Панчева, Подгорицы погибли две с половиной тысячи мирных жителей, 12,5 тыс. были ранены.

В России указали на то, что применение снарядов с обеднённым ураном не останется без последствий для здоровья жителей Украины. НАТО со своей стороны утверждает, что у него есть право поставлять такие боеприпасы Киеву.