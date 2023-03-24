Экс-советник главы Пентагона Макгрегор объяснил превосходство ВС России на поле боя в зоне СВО

Донецк, , 14:24 — REGNUM Украинские военные зачастую не способны добраться до позиций российских войск, поскольку их в кратчайшее время уничтожает артиллерия ВС России, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, подчеркивая превосходство российской разведки на поле боя.

Военнослужащий ВС РФ на позициях наблюдает за обстановкой (с) РИА Новости

«Другими словами, прежде чем украинцы могут достичь российских сил, от них ничего не остается», — заявил военный эксперт в своем блоге на видеохостинге YouTube 24 марта.

По словам Макгрегора, в этом Вооружённым силам России помогает новейшая совершенная система разведки, информирующая о позициях противника на поле боя в режиме реального времени. Таким образом, российские военные способны наносить точные артиллерийские удары.

Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что армия Украины каждый день несёт огромные потери на поле боя. По его словам, плохо обученные мобилизованные, которые призваны восполнить потери человеческого ресурса, не смогут добиться успехов из-за отсутствия опыта.